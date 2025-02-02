Edirne'de Apartman Yangını: Sakinler Sokağa Döküldü

Edirne'de bir evin balkonunda çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri sokağa döküldü.

Atatürk Mahallesi Jandarma Üsteğmen Ahmet Altın Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairenin balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Panik yaşayan bina sakinleri sokağa döküldü. Yangında dumandan etkilenen apartman sakinlerine sağlık personelince müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sld söndürülen yangın evde hasara neden olurken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE