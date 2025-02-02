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Edirne'de Apartman Yangını: Sakinler Sokağa Döküldü

Edirne'de Apartman Yangını: Sakinler Sokağa Döküldü
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Edirne'de bir apartmanın en üst katındaki balkonda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangından etkilenen sakinlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Edirne'de bir evin balkonunda çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri sokağa döküldü.

Atatürk Mahallesi Jandarma Üsteğmen Ahmet Altın Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairenin balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Panik yaşayan bina sakinleri sokağa döküldü. Yangında dumandan etkilenen apartman sakinlerine sağlık personelince müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sld söndürülen yangın evde hasara neden olurken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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