Edirne'de Apartman Bacasında Yangın

Güncelleme:
Edirne'de bir apartmanın bacasında çıkan yangın kısa sürede fark edilerek söndürüldü. Yangın, bacanın uzun süredir temizlenmemesi sonucu meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, apartmanın zemin katındaki bir dairede oturan ev sahibinin evde bulunmadığı, ancak sobayı yanık bıraktığı öğrenildi. Bacanın uzun süredir temizlenmemesi nedeniyle tutuşma meydana geldiği, yangının kısa sürede apartman bacasını sardığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenme ihtimaline karşı 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletildi.

Eve ulaşılamaması üzerine itfaiye ekipleri kapıyı açmak için hazırlık yaptığı sırada, ev sahibi telefonla aranarak olay yerine geldi. Kapının açılmasının ardından bacada çıkan yangına müdahale edilerek kontrol altına alındı. - EDİRNE

