Edirne'de Alkollü Sürücü Minibüsle Eve Girdi
Edirne'nin Umurbey Mahallesi'nde alkollü sürücü G.N'nin kullandığı 22 M 153 plakalı minibüs, bir evin duvarına çarptı. Kazada evin odunluk kısmı tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek tedaviyi kabul etmedi. Kaza nedeniyle minibüs ve evde maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
