Edirne'de Alışveriş Merkezinde Tuvalet Skandalı

Edirne'de Alışveriş Merkezinde Tuvalet Skandalı
Edirne'deki Erasta Alışveriş Merkezi'nde bayan tuvaletinde cep telefonu ile görüntü almaya çalışan iki şahıs tespit edildi. Olayda 21 yaşındaki M.Ö. gözaltına alındı ancak eylemi gerçekleştiremediği için serbest bırakıldı. Bu alışveriş merkezinde daha önce benzer bir olayın da yaşandığı bildirildi.

Edirne'de bir alışveriş merkezi bayan tuvaletinde cep telefonuyla görüntü alınma olayı yaşandı.

Edirne merkezdeki Erasta Alışveriş Merkezi'nde (AVM) dün yaşanan olay, hem çalışanları hem de vatandaşları tedirgin etti. İddiaya göre, Erasta AVM'de görev yapan kadın bir çalışan, bayanlar tuvaletinde bulunduğu sırada yan kabinden ayaklarının altına doğru cep telefonuyla görüntü alınmaya çalışıldığını fark etti. Büyük bir panikle bağırarak tuvaletten çıkan çalışan, güvenlikten yardım istedi. Kısa süren kovalamaca sonrasında 2 kişi oldukları belirlenen şahıslar kaçmayı başardı.

Daha sonra yapılan çalışmalarla M.Ö. (21) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan M.Ö.'nün eylemi gerçekleştiremediği, telefonunda yapılan kontrollerde anlaşıldı. M.Ö. daha sonra serbest bırakıldı.

Aynı alışveriş merkezinde benzer bir olayın daha önce de yaşandığı öğrenildi. O olayda ise bir erkek şahsın, yine bayanlar tuvaletinde kabinin üst kısmından elini uzatarak cep telefonuyla görüntü almaya çalıştığı, durumu fark eden kadınların tepkisi üzerine şahsın kaçtığı ifade edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
