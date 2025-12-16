Edirne'de ahırda çıkan yangın 3 eve sıçradı

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Pazardere köyünde bir ahırda çıkan yangın yanındaki evlere sıçradı. Yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken, 2 biçerdöver, 2 otomobil ve 2 römork küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, İpsala ilçesine bağlı Pazardere köyünde bir ahırda çıkan yangın yanında bulunan eve sıçradı. Büyüyen alevler aynı avluda bulunan 2 eve daha sirayet etti. İhbar üzerine İpsala başta olmak üzere çevre ilçe ve beldelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Yangın, ekiplerin uzun süren ve yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından bölgede inceleme yapıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangın büyük çaplı maddi hasara neden oldu. Yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken, 2 biçerdöver, 2 otomobil, 2 römork ve tarım aletleri de küle döndü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme sürüyor. - EDİRNE