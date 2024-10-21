Edirne'de 177 Kilogram Esrar ve 11 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
Edine Hamzabeyli sınır kapısında yapılan operasyonlarda 177 kilogram esrar ve 11 kilogram kokain yakalandı. Operasyonlar, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.
Edine Hamzabeyli sınır kapısında yapılan operasyonlarda 177 kilogram esrar ve 11 kilogram kokain ele geçirildi.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizce, Kapıkule Gümrük Sahası ve Hamzabeyli Gümrük sahasında yürütülen çalışmalar neticesinde 177 kilo 828 gram esrar, 11 kilo 122 gram kokain yakalandı.
Operasyonlarda ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı. - EDİRNE