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Alkollü sürücüye ceza, ehliyetine el konuldu

Alkollü sürücüye ceza, ehliyetine el konuldu
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Edirne'de polis denetiminde durdurulan kadın sürücünün 122 promil alkollü olduğu tespit edildi. İkinci kez alkollü araç kullanan sürücüye yaklaşık 50 bin lira ceza kesilirken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Edirne'de polis ekiplerinin trafik ve alkol denetiminde durdurulan kadın sürücünün 122 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye yaklaşık 50 bin lira ceza uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen trafik ve alkol denetimlerinde, uygulama noktasını görünce geri manevra yapan bir otomobil polis ekiplerince durduruldu.

Yapılan kontrolde kadın sürücünün 122 promil alkollü olduğu tespit edildi. Son 5 yıl içerisinde ikinci kez alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye yaklaşık 50 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu. Araç ise trafikten men edildi.

Polis ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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