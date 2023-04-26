Ecel terminalde kraker yerken yakaladı! Kahreden anlar kamerada

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iddiaya göre, 55 yaşındaki Cihan T. isimli bir kişi akşam saatlerinde Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir bankonun önüne yaslanarak kraker yiyordu. Yaslandığı bankodan ayrılırken arkasına dönüp ağzına kraker atan adam bir anda yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

HAYATA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR AMA OLMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık görevlileri kalbi duran Cihan T.'ye kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Ambulansa alınan adam bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, 55 yaşındaki adamın fenalaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, hayatını kaybeden Cihan T.'nin evsiz olduğu ve otobüs terminalinde bankların üzerinde yatıp kalktığı öğrenildi.