Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 göçmen kaçakçısı ve 36 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bir fiber tekne içerisinde 36 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Eceabat ilçesi açıklarında bir fiber tekne içerisinde kaçak göçmenler olduğunu tespit edildi. Bölgeye Sahil Güvenlik Batı Marmara Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik botları 'TCSG-16', 'TCSG-908', 'KB-44' tarafından hareket halindeki fiber tekne durduruldu. Durdurulan tekne içerisindeki 1'i çocuk olmak üzere toplam 36 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçıları ise gözaltına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı