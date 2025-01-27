Üye Girişi
Haberler
Halit Ergül'in diğer oteli Gazelle Resort SPA'ya gece yarısı operasyonu

Müdür tutuklandı, otel gece yarısı apar topar kapatıldı
Trump'tan tüm dış yardımları durdurma kararı

Trump dediğini yaptı! Yardımların tamamı durduruldu
Mehmet Uçum'dan 'Kürt sorunu' çıkışı: Mesele olmaktan çıktı, konuya dönüştü

Mehmet Uçum'dan 'Kürt sorunu' çıkışı
Türkiye'den Suriye'deki silahlı gruplara mesaj

Türkiye'den yanı başındaki silahlı gruplara tek mesaj

E-5'te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul E-5 karayolu Çobançeşme mevkiinde bir otomobilin çarptığı kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul E-5 karayolu Çobançeşme mevkisinde saat 03.30 sıralarında E-5 karayolu Çobançeşme yan yol üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kadın yolda yürüdüğü sırada 34 GTC 326 plakalı aracın çarpması sonucu savruldu. Ekiplerce kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE ADLİ TIBBA KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kaza nedeniyle yan yol tek şeride düşürülürken, trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza yapan araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

E-5'te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KAAN KURT - 3.Sayfa
img

Herkes bu hareketini konuşuyor
img

Kurduğu merdiven sistemiyle birçok kişiyi faciadan kurtardı
img

Kimyasal gaz sızdı! Sivas'ta hastanede patlama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korku dolu anlar! Sivas'ta hastanede patlama: Kimyasal gaz sızdı

Kimyasal gaz sızdı! Sivas'ta hastanede patlama
İrfan Can'dan 'Eski takımına karşı ne hissediyorsun?' sorusuna olay cevap

"Eski takımına karşı ne hissediyorsun?" sorusuna olay cevap
Sudan'daki dron saldırısına Türkiye'den kınama

Sudan'daki dron katliamına Türkiye'den sert tepki
Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı

Yangın faciası soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.