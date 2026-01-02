İstanbul E-5 Saadetdere'de trafiği kilitleyen kaza

E-5 Karayolu İstanbul Esenyurt Saadetdere mevkiinde beton bariyere çarpan hafif ticari araç yan yattı. Kazada sürücü yara almazken, beton bariyerin çarptığı başka bir araç hasar aldı.

Kaza, saat 12.20 sıralarında E-5 Karayolu İstanbul Esenyurt Saadetdere mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 35 MCA 798 plakalı hafif ticari araç sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle beton bariyere çarparak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Aracın çarptığı beton bariyer devrilerek yan yoldaki başka bir araca da hasar verdi. Kaza sonrası Beylikdüzü istikametinde yoğun trafik oluştu. Araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale dönerken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL