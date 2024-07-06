Üye Girişi
Haberler

E-5 Karayolu'nda Genç Kız İntihar Girişiminde Bulundu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

E-5 Karayolu Kağıthane mevkisinde 18 yaşındaki bir genç kız, istinat duvarının üstünden atlayarak ağır şekilde yaralandı. Olay anları kameralara yansırken, genç kız hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

E-5 Karayolu Kağıthane mevkisinde 18 yaşında genç bir kız, istinat duvarının üstünden aşağıya atladı. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen genç kız, ağır şekilde yaralandı. Dehşet anları kameralara yansırken, genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ

Dün saat 20.15 sıralarında E-5 Karayolu Kağıthane Talatpaşa Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Sümeyye K., akşam saatlerinde karayolu üzerinde istinat duvarının üstüne geçti. Genç kızı gören çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen polis ekipleri genç kızı ikna çalışmalarına başlarken, itfaiye ekipleri de yolda önlem aldı.

KOŞARAK AŞAĞIYA ATLADI

İkna çalışmaları sürdüğü esnada genç kız bir anda duvarın üstünde koşarak aşağıya atladı. Yola düşen kız ağır şekilde yaralanırken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla alınan Sümeyye K., Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kağıthane Olaylar Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Güncel Haberler

Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi

Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi

 İran yeni cumhurbaşkanını seçti! Türk asıllı Pezeşkiyan, ülkenin 9'ncu lideri oldu

İran yeni cumhurbaşkanını seçti! Türk asıllı Pezeşkiyan, ülkenin 9'ncu lideri oldu

Bakmadan Geçme

ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 6 Temmuz 2024? KYK yazın yatıyor mu? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu? Altın gol ne zaman kalktı? 6 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 6 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz Deprem Raporları: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Deprem Aktiviteleri 6 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Admira Wacker hangi ülkenin takımı, hangi ligde oyuyor? Admira Wacker Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını 'emsali olmayan en yüksek riskli maç' olarak belirledi

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını "emsali olmayan en yüksek riskli maç" olarak belirledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title