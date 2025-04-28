Düziçi'nde Ticari Araç ile Tır Çarpıştı: 4 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ticari aracın tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi ilçesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fırat Ş. idaresindeki 21 AFA 658 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, aynı yöne giden Ahmet G. idaresindeki 79 ACE 354 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan kaza sonrası TAG Otoyolu'nda uzun kuyruklar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE