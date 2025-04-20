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Düzensiz Göçmen, Kuşadası'ndan Sisam Adası'na Geçmeye Çalışırken Yakalandı

Düzensiz Göçmen, Kuşadası'ndan Sisam Adası'na Geçmeye Çalışırken Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan'ın Sisam Adası'na sualtı scooter ile geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan'ın Sisam Adası'na sualtı scooter kullanarak geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca 'göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' suçuna yönelik yapılan çalışma sonucunda, Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Dilek Yarımadası Milli Parkı İçmeler Koyu bölgesinde icra edilen devriye faaliyetinde Yunanistan'ın Sisam Adası'na sualtı scooter cinsi cihazı kullanarak geçmeye çalıştığı tespit edilen 1 erkek düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler GÖKSEM'e teslim edildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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