Üye Girişi
Haberler

Düzensiz Göçmen Götüren Organizatör Kuşadası'nda Yakalandı

Düzensiz Göçmen Götüren Organizatör Kuşadası'nda Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan'ın Sisam Adası'na düzensiz göçmen götürmek isteyen bir organizatör zodyak botuyla yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan organizatör hakkında adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan'ın Sisam Adası'na düzensiz göçmen götürmek isteyen 1 organizatör, zodyak botu ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele kapsamında koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Güzelçamlı Mahallesi sahil kenarında S.S. isimli organizatör, düzensiz göçmenleri Yunanistan ülkesi Sisam Adası'na götürmek amacıyla kullandığı üzerinde tekne motoru bulunan zodyak bot ile yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan S.S. hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım

Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi

 Bahçeli'den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir

Yeni kayyum sinyali mi verdi? Sarf ettiği cümle toplantıya damga vurdu

 ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

Trump mı Harrıs mi? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
Ankaralı Turgut entübe edildi

Ankaralı Turgut'tan üzücü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRUMP MI ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et! Aile hekimliği (sağlık ocağı) ne zaman açılacak? 5-6-7 Kasım sağlık ocakları çalışmıyor mu? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı ne zaman? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaralı Turgut entübe mi edildi? Ankaralı Turgut'un hastalığı nedir? ABD SEÇİMLERİ: ABD Başkanlık seçiminde kimin kazandığı ne zaman belli olacak? ABD YENİ BAŞKANI KİM OLDU? Harris mi Trump mı önde, 2024 ABD seçim sonuçları! EMEKLİ ZAMMI! SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşı zam tahminleri Azra Akın ne zaman dünya güzeli oldu? BİM 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 5 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? HAC KESİN KAYIT AÇILDI! Hac kesin kayıt işlemi nasıl yapılır? (E- DEVLET HAC KAYIT İŞLEMİ) ABD seçimleri nasıl yapılır? ABD seçim sistemi nedir, nasıl işliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.