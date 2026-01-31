Düzensiz göçle mücadelede bölgesel koordinasyon güçlendiriliyor

Düzensiz göçle mücadelede kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Düzensiz Göçle Mücadele Bölge Toplantısı, Erzurum Valiliği koordinasyonunda video konferans sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıda, düzensiz göçle mücadele kapsamında bölgesel değerlendirmeler ele alındı.

Toplantıya Bayburt Valisi Sayın Mustafa Eldivan ile Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars valileri katıldı. Toplam 5 ilin yer aldığı toplantıda, düzensiz göçle etkin mücadele için ortak hareket etmenin önemi vurgulandı.

Bölge genelinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, mevcut durum, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. İller arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılarak, koordinasyonun artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. - BAYBURT