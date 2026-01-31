Haberler

Düzensiz göçle mücadelede bölgesel koordinasyon güçlendiriliyor

Düzensiz göçle mücadelede bölgesel koordinasyon güçlendiriliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Valiliği koordinasyonunda düzenlenen Düzensiz Göçle Mücadele Bölge Toplantısı'nda, 5 ilin valileri bir araya gelerek düzensiz göçle mücadelede iş birliği ve koordinasyonun önemini vurguladı. Toplantıda mevcut durum ve çözüm önerileri ele alındı.

Düzensiz göçle mücadelede kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Düzensiz Göçle Mücadele Bölge Toplantısı, Erzurum Valiliği koordinasyonunda video konferans sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıda, düzensiz göçle mücadele kapsamında bölgesel değerlendirmeler ele alındı.

Toplantıya Bayburt Valisi Sayın Mustafa Eldivan ile Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars valileri katıldı. Toplam 5 ilin yer aldığı toplantıda, düzensiz göçle etkin mücadele için ortak hareket etmenin önemi vurgulandı.

Bölge genelinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, mevcut durum, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. İller arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılarak, koordinasyonun artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'a Türk golcü

Milli yıldızı Galatasaraylı yapıyorlar
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
Manchester City'den Kocaelispor'a transfer: 2,5 yıllık imza atıldı

Manchester City'den Süper Lig'e transfer
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu

Acı acı yakarışları kimse duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var

ABD ile savaşın eşiğindeki İran'da patlama! Ölü ve yaralılar var