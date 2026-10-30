Düzce Yığılca'da ormanda tüfeğin kazara ateş alması 15 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı

Düzce Yığılca'da ormanda tüfeğin kazara ateş alması 15 yaşındaki çocuğu ağır yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Asar köyünde iddiaya göre 15 yaşındaki çocuk, tüfeğin kazara ateş almasıyla ağır yaralandı. Çocuk Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı; jandarma inceleme başlattı.
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, kazara ateş alan tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi ile ağır yaralandı.
İddiaya göre, Yığılca ilçesine bağlı Asar köyünde O.T. (15) ile A.A. kaybolan hayvanları bulmak için ormanlık alana çıktı. Aramalar sırasında A.A.'ın omzunda bulunan tüfek, çalılara takılması sonucunda bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşun, yanındaki arkadaşı O.T.'ye isabet etti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan çocuğu Düzce Üniversitesi Hastanesine götürdü.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.