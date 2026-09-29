Haberler

Düzce Valiliği 148 okul çevresinde güvenliği en üst seviyeye taşıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Valiliği 148 okul çevresinde güvenliği en üst seviyeye taşıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Valiliği, Güvenli Okul, Güvenli Gelecek projesi kapsamında 148 okul ve çevresinde güvenlik tedbirlerinin en üst düzeye çıkarıldığını bildirdi. Öğrencilerin güvenli ve huzurlu ortamda eğitim sürdürmesi için 97 koordinasyon görevlisi ve 42 motorize ekip görevlendirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında il genelindeki 148 okul ve çevresinde güvenlik tedbirlerinin en üst düzeye çıkarıldığını bildirdi. Risk analizleri doğrultusunda okullarda koordinasyon görevlileri ve motorize timler sahaya indi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde gerçekleştirilen risk analizleri doğrultusunda eğitim kurumları ve çevrelerinde geniş çaplı bir güvenlik ağı oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla il genelindeki 148 okul ve çevresinde; 97 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 1 okul kolluk görevlisi, 106 okul bahçe görevlisi ve 42 motorize ekibin görevlendirildiği kaydedildi.

"Güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı"

Açıklamada, güvenlik tedbirlerinin en üst düzeye çıkarıldığına dikkat çekilerek, "Okullarımızda güvenliğin artırılarak sürdürülebilmesi ve etkin bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla; okullardaki görevlilerimize okul ve çevresinde güvenliğin üst düzeyde sağlanması, muhtemel risk ve olayların önlenmesi, 112 Acil Çağrı Merkezi ile etkin iletişim, şüpheli kişi ve durumların bildirilmesi konularında gerekli bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Yapılan bu çalışmalarla okul yönetimleri, eğitimin her kademesinde görev yapan personel, öğrenciler ve güvenlik birimleri arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilerek öğrencilerimizin eğitimlerini güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda sürdürmeleri hedefleniyor" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Bursa'da tarihi fiyasko! A Milli Takımımız, İtalya'ya 4 golle kaybetti

A Milli Takımımız, İtalya'ya farklı kaybetti
İsrailli rakibini yenerek dünya şampiyonu olan milli sporcuya Kastamonu'da coşkulu karşılama

İsrailli rakibini yenip dünya şampiyonu oldu! Krallar gibi karşılandı
İzmir Konak'ta bir şahıs, sahibi olduğu köpeğe tekme atıp tasmayla sürükledi

Bunu yapan insan olamaz! Köpeğe şiddet kameraya yansıdı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya'da kayıp gencin cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulundu

4 gündür haber alınamıyordu: Çürümeye yüz tutmuş bedeni bulundu
İçişleri Bakanı Çiftçi: Milletimizin helal kazancına uzanan kirli elleri kırarız

Kabine'den milyarlık vurgunla ilgili gözdağı! Mesaj çok net
Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadı

Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek
İzmit Sekapark'ta sağanak sonrası kanaldaki köpüğün nedeni için ekipler numune aldı

Bir ilimizde ortaya çıktı, vatandaşlarda merak uyandırdı
Ordu'da amatör balıkçının kayığı kıyıya vurdu, cesedi denizde bulundu

Kayığı kıyıda, cesedi komşu ilçe açıklarında bulundu
Turistlerin yüreği ağzına geldi! Bir tonluk dev hayvan arabayı parçalıyordu

Turistler öldü öldü dirildi! 1 tonluk hayvanın elinden zor kurtuldular
Husiler ilerledi, Yemen alarma geçti! Genel seferberlik ilan edildi

Savaş giderek şiddetleniyor! Ülke genelinde seferberlik ilan edildi