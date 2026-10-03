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Düzce Gümüşova'da açılan ateş sonucu göğsünden vurulan kişi ağır yaralandı

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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde belirlenemeyen bir sebeple açılan ateş sonucu bir kişi göğsünden vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yıldıztepe köyünde belirlenemeyen bir sebeple açılan ateş sonrasında S.A. göğsünden vurularak ağır yaralandı. S.A., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. S.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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