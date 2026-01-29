Haberler

Düzce'deki fabrika yangını havadan görüntülendi

Düzce'deki fabrika yangını havadan görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Doğanlı mevkisinde bulunan strafor fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor, D-100 karayolu trafiğe kapatıldı.

Düzce'de strafor fabrikasında çıkan yangın, dronla görüntülendi. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede alevlerle mücadele sürüyor.

Düzce Doğanlı mevkisi D-100 karayolu kenarında bulunan ve strafor üretimiyapılan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede rüzgarın etkisi ile alevler kısa sürede tüm fabrikayı ve etrafında bulunan strafor malzemelerini sardı. Etkisini arttıran rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınması zorlaşırken, bölgeye Düzce merkezin yanı sıra ilçelerden de itfaiye ekipleri takviye olarak sevk edildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

D-100'ün iki istikameti trafiğe kapatıldı

Söndürme çalışmaları için çevre illerden de destek talep edildi. Düzce'de D-100 karayolunun Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgede yalnızca yangın söndürme araçlarının geçişine izin veriliyor.

Yangın havadan görüntülendi

Öte yandan yangının devam ettiği fabrika havadan görüntülendi. Geceyi aydınlatan alevlerin büyüklüğü dron kamerasına yansıdı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama

Türkiye'nin en büyük rafinerilerinden! Şiddetli patlama meydana geldi
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü

Havada dehşet anları! Kalkış yapan uçaktan düştü
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti

Beklenen ayrılık gerçekleşti
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü

Havada dehşet anları! Kalkış yapan uçaktan düştü
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe

Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe