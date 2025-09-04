Düzce'deki Orman Yangında Keçi Üretim Tesisi Küle Döndü

Düzce'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürerken, bölgedeki bir keçi üretimi tesisi küle döndü.

Düzce'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. 5 helikopter, 35 araç ve 250 personelin katıldığı söndürme çalışmaları 7. saate girerken, bölgede bulunan keçi üretim tesisi alevlere teslim olarak küle döndü. Yangından günler önce boşaltılan tesis orman yangının enerjisinin arttığı bölgelerden olurken tesis tamamen kullanılamaz hale geldi. - DÜZCE