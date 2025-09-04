Haberler

Düzce'deki Orman Yangında Keçi Üretim Tesisi Küle Döndü

Düzce'de devam eden orman yangınında, bölgedeki bir keçi üretimi tesisi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürme çalışmaları 5 helikopter ve 250 personel ile sürüyor.

Düzce'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürerken, bölgedeki bir keçi üretimi tesisi küle döndü.

Düzce'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. 5 helikopter, 35 araç ve 250 personelin katıldığı söndürme çalışmaları 7. saate girerken, bölgede bulunan keçi üretim tesisi alevlere teslim olarak küle döndü. Yangından günler önce boşaltılan tesis orman yangının enerjisinin arttığı bölgelerden olurken tesis tamamen kullanılamaz hale geldi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
