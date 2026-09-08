Düzce’deki fındık işçilerini taşıyan patpat kazasında ölen 4 kişiden 2’si Siverek’te defnedildi
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde tır ile "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişiden 2’si, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde defnedildi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tır ile "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişiden 2'si, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde defnedildi.
Kaza, Akçakoca ilçesi Akkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tırın tarım aracı olarak kullanılan patpata çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Kazada hayatını kaybedenlerin Hasan Cumhur, Perçin Dayan, Lütfü Demir ve Mahsun Demir olduğu öğrenildi.
Kazada yaşamını yitiren Lütfü Demir ve oğlu Mahsun Demir, memleketleri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Nohut Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Öte yandan, kazada hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin Siverek'ten Düzce'ye fındık toplamak için gittikleri öğrenildi.
Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.