Yılbaşı tedbirleri için toplandılar

Düzce'de Vali Selçuk Aslan başkanlığında yılbaşı tedbirleri koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Valiliği tarafından Konuralp Bey Toplantı Salonunda düzenlenen yılbaşı tedbirleri koordinasyon toplantısı, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla Vali Selçuk Aslan başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, yılbaşı süresince vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla alınacak tedbirler ele alınırken; kurumlar arası koordinasyon, görev dağılımı ve uygulamada izlenecek yöntemler değerlendirildi. Ayrıca yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesi için yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE