Yılbaşı tedbirleri için toplandılar
Düzce Valiliği, Vali Selçuk Aslan başkanlığında yılbaşı süresince alınacak güvenlik tedbirlerini ele almak üzere bir toplantı düzenledi. Toplantıda kurumlar arası koordinasyon ve görev dağılımı değerlendirildi.

Düzce'de Vali Selçuk Aslan başkanlığında yılbaşı tedbirleri koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Valiliği tarafından Konuralp Bey Toplantı Salonunda düzenlenen yılbaşı tedbirleri koordinasyon toplantısı, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla Vali Selçuk Aslan başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, yılbaşı süresince vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla alınacak tedbirler ele alınırken; kurumlar arası koordinasyon, görev dağılımı ve uygulamada izlenecek yöntemler değerlendirildi. Ayrıca yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesi için yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
