Düzce'de yüzlerce kamerayla detaylı denetim

Düzce'de yılbaşı tedbirleri çerçevesinde emniyet ekiplerine bağlı binin üzerindeki kamera ile şehir detaylı şekilde izleniyor.

Düzce Valiliği, il genelinde yılbaşı tedbirleri çerçevesinde yoğun bir denetim çalışması yapıyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'nce de il merkezi detaylı bir şekilde izleniyor. Kent merkezi, Bahçeşehir ve Konuralp bölgesi ile ilçe merkezlerini anbean izleyen ekipler 188 noktada 478 mobese, 21 PTS noktasında 74 PTS kamerası, 2 mobil PTS kamerası ve 502 çevre güvenliği kamerası olmak üzere toplamda bin 56 noktadan şehir detaylı bir şekilde izlenerek olaylara kısa sürede müdahalede bulunuluyor. - DÜZCE