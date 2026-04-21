Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Düzce'de D-100 karayolunda bir otomobilin çarptığı yaya İbrahim Ü. ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolu Kervan Kavşağı mevkisinde saat 21.30 sıralarında, Bahçeşehir bağlantı yolundan, D-100 karayoluna bağlanan yola giren otomobil yaya İbrahim Ü'ye çarptı. Yaya kazada ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İbrahim Ü. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı