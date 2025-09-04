Düzce'de Yasa Dışı Kenevir Üretimi Soruşturması

Düzce (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çilimli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bahçesinde yasa dışı Hint keneviri yetiştiren 1 kişi yakalandı. Ayrıca kenevirlerine el konulurken, ruhsatsız silah ve tüfek de ele geçirildi.

Düzce'nin Çilimli İlçesi Yenivakıf Köyünde, Çilimli Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışma ile uzun süredir takip edilen R.T isimli şahsın yasa dışı kenevir ürettiği ve uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde R.T isimli şahsın evine, bahçesine ve evinin eklentilerine yapılan baskında 200 gram kubar esrar, 5 kök kenevir, 2 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 gram sentetik kannabinoid emdirilmiş tütün, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet yivsiz av tüfeği, 2 Adet tabanca şarjörü, 5 adet av tüfeği kartuşu ve 27 adet kurusıkı tabanca mühimmatı ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı. - DÜZCE