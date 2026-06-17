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Düzce'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Düzce'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Düzce'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu üretimi yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Aramalarda kenevir tohumu, uyuşturucu aparatları ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yasa dışı kenevir ekimi yaparak uyuşturucu madde üretip satmaya hazırlandıkları iddia edilen 2 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı bağlılarınca; Narkotik suçlarla mücadele kapsamında; Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, yasadışı ekim yapılarak uyuşturucu madde imal edilip satılacağı yönünde istihbarı bilgiler elde etti. Bilgiler doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 12 adet kenevir tohumu, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve 1 iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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