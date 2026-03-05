Düzce'de yan baktın kavgasında kan aktı: 3 yaralı

Düzce'de 3 kişi arasında çıkan "yan baktın" kavgasında kan aktı. 2 kişi silahla, 1 kişi ise darbedilerek yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde cadde üzerinde E.S., E.S. ve A.A. isimli şahıslar karşılaştı. Aralarında yan baktın kavgası üzerine tartışma çıkınca A.A. yanında getirdiği silah ile E.S. ve E.S.'yi vurdu. Daha sonra ortalık karışınca A.A.'da darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan özel bir hastaneye götürülen yaralılar daha sonra ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi, darp sonucu yaralanan A.A. ise Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı