Haberler

Düzce'de yan baktın kavgasında kan aktı: 3 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de meydana gelen olayda, 'yan baktın' kavgası sonucu 2 kişi silahla, 1 kişi ise darbe sonucu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'de 3 kişi arasında çıkan "yan baktın" kavgasında kan aktı. 2 kişi silahla, 1 kişi ise darbedilerek yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde cadde üzerinde E.S., E.S. ve A.A. isimli şahıslar karşılaştı. Aralarında yan baktın kavgası üzerine tartışma çıkınca A.A. yanında getirdiği silah ile E.S. ve E.S.'yi vurdu. Daha sonra ortalık karışınca A.A.'da darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan özel bir hastaneye götürülen yaralılar daha sonra ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi, darp sonucu yaralanan A.A. ise Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı

NATO'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! Mesaj direkt İran'a
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Suudiler çıldırdı! Onuachu'ya Türkiye'de kazandığının tam 4 katı maaş

Suudiler çıldırdı! Süper Lig'de kazandığının tam 4 katı maaş!
Türkiye Kupası'nda tüm çeyrek finalistler belli oldu

Kupada çeyrek finale kalan tüm takımlar belli oldu
Rusya, İran'a sırtını döndü: Bu bizim savaşımız değil

İran'a en yakın müttefiki de sırtını döndü
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Eskişehir'de korkunç olay: Pencereden atlayan adam eşini boğarak öldürmüş

7. kattan atladı! Gerçek polisin eve girmesiyle ortaya çıktı
Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi