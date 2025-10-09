Düzce'de Yağışla Birlikte Elektrik Kablolarında Patlama

Düzce'de yağış sebebiyle elektrik kablolarında çıkan kıvılcım itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Kablolardaki patlamalar ekiplerin müdahalesiyle durduruldu.

Olay, Beyciler Mahallesi 1676. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağış sebebiyle elektrik kablolarından kıvılcım çıkarak ufak patlamalar meydana geldi. Bölgede bulunan vatandaşlar evlerde oluşabilecek yangınlardan endişe ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan itfaiye ekipleri, bölgede önlem aldı. Yapılan çalışmaların ardından vatandaşlar rahat bir nefes aldı. - DÜZCE