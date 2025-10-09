Haberler

Düzce'de Yağışla Birlikte Elektrik Kablolarında Patlama

Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde yağış nedeniyle elektrik kablolarında çıkan kıvılcım ve patlamalar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, olay yerinde önlem alarak olası yangınları önleyerek vatandaşları rahatlattı.

Olay, Beyciler Mahallesi 1676. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağış sebebiyle elektrik kablolarından kıvılcım çıkarak ufak patlamalar meydana geldi. Bölgede bulunan vatandaşlar evlerde oluşabilecek yangınlardan endişe ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan itfaiye ekipleri, bölgede önlem aldı. Yapılan çalışmaların ardından vatandaşlar rahat bir nefes aldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
