Düzce'de Narkotik Operasyonu: 6 Tutuklama, 70 İşlem

DÜZCE (İHA) – Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 6 şahıs tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 7 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 24-30 Ağustos tarihlerinde icra edilen operasyonlarda 62 olaya müdahale edilirken 6 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 70 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 2 gram kenevir tohumu, 4 kilo 443 gram esrar, 6 adet ekstasy, 150 gram skunk, 45 adet sentetik ecza, 10 gram metamfetamin, 10 kök sukunk, 29 kök kenevir, 61 gram bonzai, 159 gram bonzai hammaddesi, 1 adet hassas terazi ve 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı