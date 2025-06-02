Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yaparken Yakalanan Genç Tutuklandı
Düzce'de narkotik ekipleri tarafından sıvı sentetik kannabinoid maddesi ile yakalanan E.B. (21), uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. Ele geçirilmiş 210 gram madde ile birlikte 6 suç kaydı bulunan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
DÜZCE (İHA) – Düzce'de narkotik ekiplerince sıvı sentetik kannabinoid maddesi ile yakalanan 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 parça halinde 210 gram sıvı sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayda 6 suç kaydı bulunan E.B. (21) gözaltına alındı. Hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapılan şüpheli, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa