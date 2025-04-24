Düzce'de Uyuşturucu Satıcıları Yakalandı

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu sattığı belirlenen 3 şahıs yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelesi devam ediyor. Bu çerçevede Narko timleri şehir merkezinde uyuşturucu sattığı belirlenen 3 şahsı tespit etti. İ.Y., E.K., S., isimli şahısların yakalanmasın yönelik operasyon yapan ekipler, şahısları üzerlerinde bin 77 adet sentetik ecza metamfetamin maddesi ve 7 parça halinde 5 gram kokain maddesi ile birlikte yakaladı.

Şahısların yapılan GBT sorgularında ise İ.Y.'nin 2, E.K.'nin 4 ve S.S.'nin 6 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE