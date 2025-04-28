Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Tutuklama

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 8 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 68 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 21 -27 Nisan 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 58 olaya müdahale edilirken 8 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 68 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; bin 140 adet sentetik ecza, 47 gram metamfetamin, 254 gram bonzai, 5 gram kokain, 15 gram amfetamin ele geçirildi. - DÜZCE