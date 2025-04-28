İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de elektrikler kesildi

5 Avrupa ülkesinde kaos! Elektrikler kesildi, metrolar boşaltılıyor
Karanlığa gömülen İspanya'da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin

Karanlığa gömülen ülkede üçüncü seviye alarm: Ordu devreye girsin
Neredeyse her gün tüketiyoruz! Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı

Pazar ve marketten satın alınan 11 ürün zehirli çıktı
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Tutuklama

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de yapılan narkotik operasyonlarında 8 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. 68 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarları arasında sentetik ecza ve metamfetamin de bulunuyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 8 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 68 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 21 -27 Nisan 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 58 olaya müdahale edilirken 8 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 68 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; bin 140 adet sentetik ecza, 47 gram metamfetamin, 254 gram bonzai, 5 gram kokain, 15 gram amfetamin ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.