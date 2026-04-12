Karabük'e uyuşturucu taşıyan şahıslar Düzce'de yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan aldıkları uyuşturucu maddeleri Karabük'e götüren iki kişiyi yakaladı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 22 adet suç dosyası bulunan B.Ç. (35) ile 4 adet suç dosyası bulunan D.Y.'nin (34) İstanbul'dan aldıkları uyuşturucu maddeleri Karabük iline götürecekleri bilgisi alındı. Takibe alınan şahıslar Düzce'de yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 3 parça halinde 155 gram metamfetamin, 2 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı