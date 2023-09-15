Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Düzce'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 9 kişi uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

DÜZCE'de polis ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre tarafından bizzat yönetilen operasyon kapsamında eş zamanlı şafak vakti operasyonu düzenledi. Operasyonda, şüphelilerin evleri ve araçları arandı. Aramalarda 334 sentetik hap, 7 parça halinde 190 gram sentetik kannabinoid, 2 parça halinde 10 gram metamfetamin, 13 gram esrar, 1 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 24 adet 7.65 mm çapında fişek, 5 adet 6.35 mm çapında fişek, 16 pompalı tüfek kartuşu, tabanca parçaları ve tabanca yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Operasyonda B.U., B.D., U.A., K.O., L.U., A.A., T.K., K.K. ve M.M. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.