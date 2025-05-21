Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 800 Gram Bonzai Yapabilecek Madde Ele Geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 800 gram bonzai yapabilecek uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmada 2 parça halinde 8 gram ADB Butınıca (800 gram bonzai yapabilecek uyuşturucu ham maddesi) ele geçirildi.

Olayda 4 suç kaydı bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan E.A. (28) uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan G.Ş (27) gözaltına alındı. E.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken G.Ş. hakkında adli işlem yapıldı. - DÜZCE