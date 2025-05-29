Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 800 Gram Bonzai Hammaddesi Ele Geçirildi

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 800 Gram Bonzai Hammaddesi Ele Geçirildi
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Düzce'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 800 gram bonzai yapabilecek uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. İki kişi uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 800 gram bonzai yapabilecek uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 1 parça halinde 8 gram adb butınıca 800 gram bonzai yapabilecek uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan A.K. (31) ve E.Ö. (30) Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Uyuşturucu bulundurma ve kullanma suçundan R.A.Ö.(31) hakkında da işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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