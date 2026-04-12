Jandarma uygulamasında 8 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında 8 şahıs yakalandı. Şahısların araçlarında ve üzerlerimde yapılan aramada 15 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. 4 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındılar. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı