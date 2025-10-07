Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Kimyasal Gübre ve 63 Gözaltı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri 53 olaya müdahale ederken çeşitli uyuşturucu madde ile 5 kilo kimyasal gübre, 3 adet hassas terazi ve 5 litre kimyasal tarım ilacı ele geçerdi. Uyuşturucu bulunduran ve kullanan 63 kişi hakkında adli işlem 5 şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla son bir haftada icra edilen faaliyetlerde 53 olaya müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla 69 adet sentetik ecza, 35 gram metamfetamin, 83 gram bonzai, 104 gram bonzai hammaddesi, bin 670 gram esrar, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 12 gram kenevir tohumu, 2 adet öğütme aparatı, 1 gram skunk, 1,21 gram kokain, 46 kök kenevir, 5 kilo kimyasal gübre, 3 adet hassas terazi ve 5 litre kimyasal tarım ilacı ele geçildi.

Bu operasyonlarda uyuşturucu kullanan 63 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE