Düzce'de 48 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 48 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar kapsamında tarihi objeler ve silahlar da ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri 44 olaya müdahale ederken çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçerdi. Uyuşturucu bulunduran ve kullanan 48 kişi hakkında adli işlem 2 şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla son bir haftada icra edilen faaliyetlerde 44 olaya müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla 8,23 gram metamfetamin, 71 gram bonzai, 127 gram esrar, 2 bin 699 adet sentetik ecza, 1,41 gram bonzai maddesi, 80 gram sknuk, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile öğretme ve hassas terazi ele geçirildi. Bu operasyonlarda uyuşturucu kullanan 48 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaçakçılığa geçit yok

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de 3 olaya müdahale ederken 9 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı 5 kişi tutuklandı. Ekiplerin çalışmasıyla 136 adet tarihi sikke, 7 adet tarihi obje, 2 bin 103 adet tabanca, 152 mermi ve 1 torna tezgahı ele geçirildi.

Terör Suçlarıyla Mücadele ekipleri de 1 şahsa işlem yaptı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
