Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 46 Kişi İşlem Gördü, 6 Kişi Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 46 Kişi İşlem Gördü, 6 Kişi Tutuklandı
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Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 40 olaya müdahale edildi ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu kullanan 46 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 6 uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri 40 olaya müdahale ederken çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçerdi. Uyuşturucu bulunduran ve kullanan 46 kişi hakkında adli işlem yapılırken uyuşturucu satıcısı 6 kişi tutuklandı.

Düzce'de Emniyet ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 7-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 40 olaya müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla 30 gram metamfetamin, 129 gram bonzai, 6,9 gram esrar, 44 adet sentetik ecza, 2 adet ekstacy, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 43 kök kenevir, 2 gram kokain ve 1 adet pürmüz ele geçirildi. Bu operasyonlarda uyuşturucu kullanan 46 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaçakçılığa geçit yok

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de 6 olaya müdahale derken 9 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığı 1 şahsın tutuklandığı bildirildi. Ekiplerin çalışmasıyla 24 şişe kaçak içki, 1 adet elektronik sigara, 170 paket kaçak sigara, 17 litre kaçak alkol, 15 adet kaçak alkol aroma kiti ele geçirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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