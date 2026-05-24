İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakalandılar

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu getirdiği tespit edilen 4 kişi yakalandı, bir miktar uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen 4 şüphelinin üzerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 3 kilo sentetik kannabinoid elde edilebilecek 30 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde satışı suçundan adli makamlara sevk edilen B.G. (18) ve S.B.A. (18) adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 26 suç kaydı bulunan O.N.Ç. (19) ve 2 suç kaydı bulunan suça sürüklenen çocuk K.A. (16) ise tutuklandı. - DÜZCE

