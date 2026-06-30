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Düzce'de uyuşturucu kullanan 43 kişi hakkında işlem yapıldı

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Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince 22-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 43 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince icra edilen operasyonlarda 43 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullananlara yönelik polis ve jandarma ekipleri tarafından operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 22-28 Haziran tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 42 olaya müdahale edilirken, 2 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 43 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalarda ise 154 kök kenevir, 4 adet öğütme aparatı, 5,5 gram bonzai hammaddesi, 5 gram kenevir tohumu, 2 gram skunk, 115 bin adet sentetik ecza, 21,58 gram bonzai, 8 kök skunk bitkisi, 1 gram amfetamin, 2 ml likit esrar, 30 gram esrar, 1 kilo metamfetamin ve adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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