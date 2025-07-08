Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Polis ekipleri tarafından Karaca Mahallesi'nde 2 şahsa yönelik yapılan operasyonda 3 parça halinde toplam 10 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 gram metamfetamin maddesi, 4 adet içime hazır uçlarında uyuşturucu madde bulunan sigara ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan S.D. ve S.O. isimli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE