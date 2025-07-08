Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 10 gram sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin ve uyuşturucu içeren sigaralar ele geçirildi.

Düzce'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Polis ekipleri tarafından Karaca Mahallesi'nde 2 şahsa yönelik yapılan operasyonda 3 parça halinde toplam 10 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 gram metamfetamin maddesi, 4 adet içime hazır uçlarında uyuşturucu madde bulunan sigara ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan S.D. ve S.O. isimli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'un meşhur plajı çöplerden geçilmiyor

İstanbul'un meşhur plajının son hali mide bulandırıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e döndü

Yeniden Süper Lig'e döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.