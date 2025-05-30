Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı
Düzce'de narkotik ekipleri, 15 suç kaydı bulunan İ.Ş. isimli şahsı üzerinde 125 gram kokain ile yakalayarak tutukladı.
DÜZCE (İHA) – Düzce'de 15 suç kaydı bulunan şahıs, üzerinde 125 gram kokain ile yakalanarak cezaevine gönderildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde İ.Ş., 1 parça halinde 125 gram kokain maddesi ile yakalandı. 15 suç kaydı bulunan İ.Ş., sulh ceza hakimliğine sevk edilerek uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa