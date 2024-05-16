Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kişi Hakkında Adli Tahkikat Başlatıldı
Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde kullanan 13 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. Operasyonda 12 gram Bonzai, 40 Skunk, 30 gram Kubar Esrar, 14 adet Extacy, 3 gram Metamfetamin, 2 gram Afyon Sakızı, 5 adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı ele geçirildi.
Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde kullanan 13 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Jandarma ekiplerince uyuşturucu madde kullanımına yönelik operasyonlar sürüyor. Jandarma ekiplerince 6-13 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 12 gram Bonzai, 40 Skunk, 30 gram Kubar Esrar, 14 adet Extacy, 3 gram Metamfetamin, 2 gram Afyon Sakızı, 5 adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı ele geçirildi.
Hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 13 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE