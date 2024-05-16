Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kişi Hakkında Adli Tahkikat Başlatıldı

Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde kullanan 13 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Jandarma ekiplerince uyuşturucu madde kullanımına yönelik operasyonlar sürüyor. Jandarma ekiplerince 6-13 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 12 gram Bonzai, 40 Skunk, 30 gram Kubar Esrar, 14 adet Extacy, 3 gram Metamfetamin, 2 gram Afyon Sakızı, 5 adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı ele geçirildi.

Hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 13 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE