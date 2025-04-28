Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Düzce'nin Çilimli ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Topçular Mahallesi Düzce Caddesi üzerinde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan G.M., S.Ç. ve M.Ç. isimli şahıslar ile araçta yapılan aramada 23,59 gram bonzai maddesi bulundu. Gözaltına alınan şahıslardan G.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE