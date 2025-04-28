Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 4 milyon 33 bin göçmen var

Erdoğan net rakamı verdi! İşte Türkiye'deki göçmen sayısı
İmamoğlu'nun görüşmesinde kameraları bantlayan koruma ifadesinde nedenini anlattı

Kameraları bantlayan koruma ifadesinde nedenini anlattı
Kabine, İstanbul depremi gündemiyle toplanıyor

Kabine toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Çilimli ilçesinde polisin durdurduğu araçta 23,59 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıstan 1'i tutuklandı.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Topçular Mahallesi Düzce Caddesi üzerinde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan G.M., S.Ç. ve M.Ç. isimli şahıslar ile araçta yapılan aramada 23,59 gram bonzai maddesi bulundu. Gözaltına alınan şahıslardan G.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.