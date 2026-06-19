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Akçakoca'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Akçakoca'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler, silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin TL ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin evinde apartman girişini gözetlemek için kullandığı bir ayna bulundu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu ele geçirildi. Binada evin dış kapısını ve apartman girişini görecek şekilde pencere önüne yerleştirilmiş bir ayna bulundu

Akçakoca'nın Osmaniye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmalar neticesinde Y.S.E. isimli şahsın uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı duyumunun alınması üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan adli arama neticesinde 415 gram sentetik kannabinoid, 20.1 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 1 adet sigaraya sarılı vaziyette sentetik kannabinoid, 8 adet payp (uyuşturucu kullanıma aparatı), 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 11 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 500 ml sıvılaştırılmış sentetik kannabinoid, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin TL, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 35 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet cep telefonu el konuldu.

Şüpheli Y.S.E isimli şahıs savcılığın talimatı ile gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

Ayna detayı

Evin dış kapısını ve apartman girişini görecek şekilde pencere önüne yerleştirilmiş bir ayna bulundu. Aynanın konumu ve kullanım şekli ekiplerin dikkatini çekerken, şahsın oturduğu yerden bu aynayı kullanarak apartmana giren ve çıkan kişileri takip ettiği değerlendirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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