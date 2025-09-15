Düzce'de Uyuşturucu Operasyonlarında 63 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince icra edilen operasyonlarda 63 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 10 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullananlara yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8-14 Eylül tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 60 olaya müdahale edilirken, 10 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 63 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalarda ise 37 adet sentetik ecza, 39,68 gram metamfetamin, 397,42 gram bonzai, 36,6 gram esrar, 164 gram kokain, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ekstasy, 82 kök kenevir, 300 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - DÜZCE