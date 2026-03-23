Uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı, 52 kişi hakkında işlem yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 52 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 16 -22 Mart 2026 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 49 olaya müdahale edilirken 3 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 52 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 56 adet sentetik ecza, 10,7 gram esrar, 51,52 gram metamfetamin, 286 gram bonzai ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı